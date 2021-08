Projeto quer proibir tráfego de motos em trechos da BR-101

Um projeto idealizado por dois policiais rodoviários federais pretende retirar motocicletas do tráfego da BR-101 entre Biguaçu e Palhoça, na Grande Florianópolis. Esses veículos poderão utilizar, caso o projeto seja aprovado, apenas as vias marginais.

A proposta tem o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela BR-101.

“Estamos em fase de conversar com a sociedade. Queremos mostrar o projeto e não fazer uma imposição”, disse o chefe substituto do Núcleo de Comunicação da PRF Azevedo, um dos idealizadores do projeto.

“Santa Catarina é 1º e 2º colocado, no Brasil, em número de acidentes graves envolvendo motociclistas. É muita gente morrendo e sempre da mesma forma”, complementou.

“Queremos tirar os motociclistas da via principal em determinados horários, de segunda a segunda, e eles passariam a transitar, com mais segurança, na via marginal”, explicou Azevedo.

O projeto foi apresentado aos vereadores de São José, na tarde de ontem, durante uma roda de conversa no Plenário da Câmara sobre intervenções previstas na BR-101. Segundo Azevedo, a Câmara abraçou a ideia e, quanto mais rápido o projeto for implantado, mais vidas serão poupadas.

Com informações ND+