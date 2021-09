Preço da Cerveja aumenta no Brasil? Saiba como fica o preço da bebida em Santa Catarina

Ambev, que detém diversas marcas de cerveja, deve aumentar o preço da bebida a partir de outubro.

Os amantes da cerveja acordaram com uma notícia impactante nesta quarta-feira (29). A Ambev, que detém inúmeras marcas de cerveja, como Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia e Stella Artois, deve aumentar o preço da bebida a partir de outubro.

Conforme noticiado nos principais jornais do país, e segundo apuração do portal Metrópoles e da Folha de São Paulo com donos de restaurantes em São Paulo, a partir deste do dia 02 de outubro, haverá aumento de 5% a 6% em cervejas e chope.

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) confirma o aumento de preços e afirma que o reajuste deve vir alinhado com a inflação acumulada nos último 12 meses, em torno de 10%.

Aumento dos preços em Santa Catarina

A assessoria da Ambev em Santa Catarina afirmou que os reajustes variam de acordo com as regiões, marca, canal de venda e embalagem. Além disso, os valores sofrem alterações anualmente e os novos percentuais não seriam atípicos para comerciantes das bebidas.

A assessoria ressaltou ainda que, por políticas internas da empresa, os preços de reajustes não são divulgados.

Os preços no Estado devem aumentar, mas o percentual ainda não havia sido repassado até o fechamento dessa reportagem.