Campanha Ação entre Amigos para ajudar a Senhora Aquelina Marafigo (Nina)

Ação entre Amigos

Pedimos a colaboração da comunidade Joaquinense na compra da Rifa de uma Cesta de Quitutes e Vinhos, para ajudar a Senhora Aquelina Marafigo (Nina). A Nina foi assaltada na escadaria de acesso ao Bairro Bela Vista.

No assalto foram levados cartão do banco, sua bolsa com todos os documentos, celular e seu salário referente ao mês de agosto.

O valor da Rifa é R$ 10,00 e o sorteio será dia 24/10/2021 pelo aplicativo Sorteio Fácil. Interessados em ajudá-la, favor entrar em contato pelo whatsapp no número (49) 99121-1786.