Corpo de Bombeiros de três cidades realizam buscas por homem desaparecido após queda de veículo no rio Pelotas

Acidente teria ocorrido na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na localidade de São João do Pelotas, em São Joaquim, e vítima acabou submergindo juntamente com o veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros dos municípios de São Joaquim e Lages, ambas em Santa Catarina, e de Vacaria, no Rio Grande do Sul, estão mobilizadas nas buscas por um homem que desapareceu após o carro que ele estava cair no rio Pelotas na localidade de São João do Pelotas, em São Joaquim, na divisa com a cidade gaúcha de Bom Jesus, e submergir com ele sem conseguir sair do veículo.

Segundo as informações preliminares, uma outra vítima, uma mulher, conseguiu sair do veículo e foi socorrida por populares na margem do rio do lado do Rio Grande do Sul, porém, o homem não conseguiu sair a tempo do carro e foi levado pela correnteza juntamente com o carro que submergiu.

“ atualização:

M.D.R, feminina, 23 anos.

C. O. P., masculino, 33 anos – desaparecido.

Segundo relatos da vítima, o masculino também saiu do veículo e estava perto da beira do rio quando ela o viu pela última vez. Entraram poucos metros na ponte, com lâmina d’água de uns 75 cm acima da ponte. Segundo a feminina quando o veículo caiu os mesmos saíram do veículo pela janela, quando perceberam que não conseguiam mais abrir as portas e começou encher o carro com água. Ficaram em cima da caçamba e quando afundou o veículo começaram a nadar em direção a margem. A mesma conseguiu com auxílio do masculino chegar até a margem. Mas não o viu mais assim que conseguiu sair da água.

Segundo uma testemunha, a camionete foi vista aproximadamente um quilômetro para baixo na corretenza do rio.

Com informações: Corpo de bombeiros