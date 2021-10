Brisanet dispara e é líder absoluta de banda larga entre PPPs, diz Anatel

A operadora nordestina está presente no relatório da Anatel que aponta as PPPs foram as que mais se destacaram no segmento de internet e telefonia; veja mais detalhes

No último relatório das Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) desenvolvido pela assessoria técnica da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), apontou que a Brisanet Internet foi a prestadora de telecomunicações que teve maior crescimento entre as demais, disparando na liderança do setor nacionalmente.

De acordo com o relatório, a Brisanet é o maior expoente da competição no mercado, com 736,6 mil acessos em junho, ultrapassando a Algar Telecom, que teve apenas 727 mil no mesmo mês. Esse crescimento é reflexo do grande avanço regional da Brisanet em estados como Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba – aposta da operadora para dominar o mercado na região. Os três estados são onde se concentra a maior parte da atuação da Brisanet e maior participação das PPPs no mercado total de internet residencial.

Em termos de tecnologia, a Brisanet é também a líder na internet fibra , enquanto a Algar segue na liderança do xDSL, uma vez que é a única operadora de pequeno porte que ainda tem infraestrutura em cobre. Mas, a liderança da Brisanet não para por aí: entre os 344,6 mil contratos ativos de TV por assinatura, a Brisanet também é a líder entre todas as PPP, com 39,5 mil acessos. A Brisanet Internet só não aparece nas primeiras posições quando se trata do segmento de telefonia, que é liderado pela Algar Telecom, seguida da América Net e da Copel Telecom.