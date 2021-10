Buscas por homem desaparecido após queda de veículo no rio Pelotas continuam nesta segunda-feira (11)

As buscas por um homem, de 33 anos, que desapareceu após a caminhonete que ele estava cair no rio Pelotas na localidade de São João do Pelotas, a cerca de 57 quilômetros do centro de São Joaquim, na divisa com a cidade gaúcha de Bom Jesus, e submergir no início da manhã deste domingo (10) foram interrompidas no final da tarde por conta da impossibilidade de realizar buscas aquáticas durante a noite e deverão ser retomadas na manhã desta segunda-feira (11).

Ao longo de todo o domingo, equipes do Corpo de Bombeiros de três municípios (São Joaquim, Lages e Vacaria/RS) realizaram buscas pela vítima, de 33 anos, mas não lograram êxito, e devido a impossibilidade de realizar as buscas durante a noite, elas foram suspensas retornando no início da manhã.



O acidente



Segundo relato da vítima, uma mulher, de 23 anos, que estava no veículo e esposa do homem desaparecido, eles tentaram atravessar a ponte que tinha cerca de 75 cm de lâmina de água acima da ponte, ao andarem por poucos metros, o veículo saiu da ponte e caiu no rio e começou a encher de água, como viram que não conseguiriam mais abrir as portas, tanto ela quanto o homem, de 33 anos, saíram pelas janelas do veículo, e ficaram em cima da caçamba até o carro afundar totalmente, quando começaram a nadar em direção a margem do rio. A mesma relatou que conseguiu chegar a margem com o auxílio do homem, quando o viu pela última vez.