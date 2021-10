Claro Fibra chega a mais uma cidade de Santa Catarina

Embora esteja em um ritmo mais lento do que suas concorrentes, Claro expande sua rede de internet banda larga para mais uma cidade do país

Quando comparada à expansão da Vivo Fibra e da Oi Fibra, é perceptível que o ritmo da Claro é muito mais lento que as demais – embora a operadora seja a líder do mercado de internet banda larga fixa, sua presença é muito mais forte nos grandes centros urbanos. Obviamente, isso não quer dizer que a fibra óptica da Claro Fibra não chegue a determinadas regiões. A partir de agora, por exemplo, a região de Içara, em Santa Catarina, passará a contar com a conectividade da empresa.

Com uma população de aproximadamente 50 mil habitantes e localizada próxima ao distrito de Balneário Rincão, a Claro Net organizou uma grande ação promocional em Içara a fim de anunciar a novidade à região. De acordo com Marcelo Repetto, diretor regional da Claro, “a operadora está maior, mais completa e agora chega com todos os seus serviços na cidade. A oferta engloba TV por assinatura, telefonia fixa e internet via fibra óptica. O assinante poderá optar pelo combo com os três (e também telefonia móvel) ou somente a internet residencial”, explica.

A velocidade máxima disponível para os moradores de Içara é de 500 Mbps – e se você já é cliente Claro, pode testar a velocidade da sua conexão no speedtest do Melhor Escolha. Logo na aquisição, a Claro oferta também aos novos clientes o recurso do Wi-Fi Mesh, que contribui para que o usuário tenha um sinal forte da rede em todos os cômodos da casa. Uma boa pedida para quem mora em grandes residências, com muitos espaços internos.

No dia da inauguração da nova loja da operadora na cidade, todo o espaço foi enfeitado com bolas e os funcionários do local se vestiram para anunciar a novidade da "Claro Fibra". Os potenciais novos usuários poderão fazer a assinatura diretamente pelo site ou na própria loja física da Claro na cidade.