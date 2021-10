Nova idade mínima é liberada para a aposentadoria em 2022

Com relação às mudanças na aposentadoria por idade, o maior impacto foi para as mulheres, onde a idade mínima para as mulheres começou a ser acrescida de seis meses a cada ano até se atingir 62 anos em 2023.

Assim, a idade mínima para conseguir acesso à aposentadoria em 2022 será o seguinte:

Mulheres

61 anos e 6 meses de idade em 2022;

62 anos de idade em 2023.

No caso dos homens a idade mínima não foi alterada, além disso, para os homens que já são contribuintes será necessário pelo menos 15 anos de contribuição.

Contudo, os homens que estão ingressando agora no mercado de trabalho, para se aposentar será necessário pelo menos 20 anos de contribuição.

Com informações Jornal Contábil