Norovírus é diagnosticado em nove cidades do Rio Grande do Sul

Causa da doença estaria atrelada a água contaminada e alimentos mal higienizados.

Ao menos nove cidades do Rio Grande do Sul já diagnosticaram pacientes com o norovírus, doença cuja transmissão estaria atrelada a água contaminada e alimentos mal higienizados.

Entre os sintomas da doença, estão diarreia, vômito, dor abdominal, febre e mal-estar, que podem durar até cinco dias. O tratamento requer hidratação e repouso.

Duas mil pessoas já foram diagnosticadas com os sintomas, o que levou à investigação da origem da contaminação por parte das autoridades gaúchas. Além da água e dos alimentos, as suspeitas recaem para o contato com superfícies infectadas.

“Se houver qualquer dúvida da fonte da água, pelo menos a para beber e para o suco, que ela seja fervida”, alerta a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), Cynthia Molina Bastos, que ainda reitera a importância de higienizar os alimentos e lavar a mão antes das refeições.