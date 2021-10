Auxílio Brasil será de R$ 400 até o fim do ano que vem

Abrangência do novo benefício, que substitui o Bolsa Família, será ampliada dos atuais 14 milhões de famílias para 17 milhões

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira (19) que o Auxílio Brasil — benefício que substitui o Bolsa Família — será anunciado no valor mínimo de R$ 400 e pago até o fim de 2022.

O antigo programa atende 14 milhões de famílias, mas a ideia do Auxílio Brasil é ampliar o benefício para 17 milhões. Atualmente, o Bolsa Família paga em média R$ 190.

O presidente Bolsonaro disse ao blog: “O que foi acertado é que o pessoal do Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, seja de no mínimo R$ 400 até o fim do ano que vem. Isso foi acertado aqui”.

