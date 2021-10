Preço da carne cai pela primeira vez após 16 meses, mas alta acumulada é de 22%

Depois de 16 meses consecutivos de alta, os preços das carnes caíram no país em outubro. É o que apontam os dados do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), conhecido como a prévia da inflação oficial. Apesar da trégua, as carnes ainda acumulam alta de 22,06% em 12 meses.

Em outubro, os preços das carnes tiveram baixa de 0,31%, conforme a pesquisa. A última queda havia ocorrido em maio do ano passado (-1,33%). O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou os dados nesta terça-feira (26).

Neste ano, de janeiro a outubro, a inflação prévia acumulada pelo grupo é de 10,27%. A pesquisa foi feita com base nos preços das cidades de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Goiânia, Brasília, Belém. Nenhum município de Santa Catarina fez parte do levantamento.

A paralisação ocorreu após o registro de dois casos atípicos de vaca louca em setembro. Com a trégua na demanda chinesa, a tendência é de que uma quantidade maior de mercadorias seja destinada ao mercado interno, levando os preços para um patamar inferior.

— A gente vai ver uma queda mais intensa de acordo com a duração desse efeito de paralisação das exportações. A China não deve manter o embargo por muito tempo. Quanto maior for o tempo do embargo, maior é a probabilidade de a gente ver queda no preço — aponta Braz.

O economista pondera que, devido à alta acumulada ao longo da pandemia, o consumidor precisará de novas reduções nos preços para sentir um alívio no bolso.

Neste mês, os preços das carnes caíram em 6 das 11 capitais e regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE. As maiores reduções ocorreram em Goiânia (-1,63%), Porto Alegre (-1,54%) e Belém (-0,98%).

Na região metropolitana de São Paulo, a queda em outubro foi de 0,55%. Trata-se da primeira baixa depois de 16 meses de alta.

O economista Diego Pereira, da Apas (Associação Paulista de Supermercados), atribui a redução a dois fatores: a paralisação das exportações para a China e a recente trégua nos preços de commodities como o milho, usado em rações animais.

De acordo com Pereira, o cenário é de novos recuos nos valores finais caso a paralisação das vendas para a China se mantenha. Por outro lado, pressões de custos internos, como a alta da energia elétrica, jogam contra uma redução mais acentuada nos preços para os consumidores.

