Vídeo: Mulheres ficam atoladas em alargamento de Praia em Balneário Camboriú

Um cena inédita foi reportada pelo Corpo de Bombeiros de Balneário Camboriú quando duas mulheres ficaram atoladas na areia molhada, justamente na parte que faz parte da obra de alargamento da praia.

Veja o vídeo:

Mesmo a área estando sinalizada antes da conclusão da obra, as mulheres resoveram se aventurar pela área restrida e acabaran ficando atoladas na areia, sendo necessário o auxilio de um guarda vidas com uma corda para desatolar as aventureiras.

Uma delas estava com uma das pernas complatemente dentro da areia e não conseguia sair. Já a amiga dela também foi socorrida da areia mole, mas não chegou a afundar tanto como aconteceu com a companheira de caminhada na praia.