Summer Fest o Retorno – Evento reabre os grandes shows em São Joaquim em 13 de Novembro no Clube Astréa

A Summerfest é um evento que nasceu em São Joaquim voltado para todos os públicos e que atrai sempre um excelente leva de expectadores mesclando diversos estilos desde sertanejo, piseira, rock e eletrônica.

Entre as atrações principais estão a DJ Renata Sant que é a sensação nas pistas de todo estado que já conquistou muitos fãs e faz a cabeça “da geral” nos mais badalados eventos de Santa Catarina.

Caroliza DJ é uma artista que toca muito e sonha alto, a gata possui um funk diferenciado fazendo um baile funk de modo elegante fazendo a galera ir ao delirio. Ela é a nova tendência do verão e já se apresentou nas principais casas de show do sul do Brasil.

DJ Luizão Lima, que trará de volta os hits dos anos 90 com um mix de sensações para fazer relembrar as baladas da época da Manhattan, Kalicut, Deca e as melhores pistas de dança.

A Festa ocorrerá no Clube Astréa no sábado 13 de Novembro reabrindo os grandes eventos, na cidade da neve após o início da pandemia. Um fato curioso é que a 4ª Summerfest foi a última festa antes do incício da pandemia e agora 5ª Summerfest será o evento que reabrirá as portas dos grandes eventos, mas seguindo todos os protocolos sanitários exigidos pelos órgãos municipais e estaduais.

Diversão, estilo, segurança e entretenimento são as marcas registradas do SummerFest que chega a sua 5ª edição e promete ser a melhor festa de todos os tempos, segundo os organizadores.

Os ingressos estão a venda no Auto Posto da Serra, Cacau show, com os organizadores Edinho (whatsapp 9 9125.5122) | Luan (whatsapp 9 9135.6521) | Vinícious (whatsapp 9 9152.4161) e com Elisandro Garcia na Rádio Difusora ao valor de R$ 40,00 antecipado.