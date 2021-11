Há um ano Giovani Nunes e Ana Melo quebraram o recorde de votos da era moderna

O dia 15 de Novembro vai ser sempre lembrado pela maior vitória já obtida em um pleito eleitoral da era moderna. Giovani Nunes e Ana Melo cravaram nas urnas 9.607 votos. Resultado que não foi obtido por nenhum candidado, até então, durante a período democrático joaquinense.

Foi a maior vitória da história em São Joaquim e também a maior diferença entre o segundo colocado. Giovani entrou para a história quebrando todos os recordes, é o segundo prefeito reeleito no município.

Ele, não só venceu a eleição, como efetuou um dos maiores resultados de aprovação, cordialidade, trabalho e confiança na comunidade joaquinense. E agora tem com muito mais fôlego e “apoiadores” para o segundo mandato trazendo um pacote formidável de obras e projetos no âmbito do turismo e de melhorias em bairros e localidades. São Joaquim será uma nova cidade atraindo vada vez mais investidores e transformando e realidade decorrente.