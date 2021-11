O Auto Posto da Serra, de São Joaquim, está com uma ousada e imperdível promoção, a cada 50 reais de combustível abastecido em seu veículo o cliente recebe um cupom para concorrer um automóvel Gol 0KM.

O Posto oferece a melhor experiência: produtos com a mais avançada tecnologia, serviços de ponta e atendimento especial. Tudo para você sair melhor do que entrou.

O sorteio será no dia 18 de Dezembro de 2021 no pátio do Auto Posto da Serra.