Na tarde desta segunda-feira(6), em sua página leoas da Serra foi postado uma notícia que emociona a todos que a acompanham as Leoas da Serra, em especial à Amandinha.

Esta é a publicação mais difícil da história das Leoas da Serra. Que aperta o peito em cada palavra, em cada letra e que dá um nó na garganta na hora de clicar em “publicar”.

Amandinha não seguirá nas Leoas em 2022. Aquela passagem iniciada em dezembro de 2016 se encerrará na última partida de 2021. Quando Amandinha chegou, nosso time principal não havia ainda vencido nenhum título de expressão. Com ela vestindo a nossa 10, empilhamos troféus de conquistas estaduais e nacionais, além da Libertadores e do Mundial.

Com Amandinha, deixamos de ser um time desconhecido para ser sinônimo de futsal feminino. E não há nenhuma frase dessa história que possa ser contada sem o nome dela.

A Amandinha que se vê da arquibancada ou na televisão é incrível, é a melhor do mundo, mas nem de perto se compara à Amandinha do dia a dia, do vestiário, do olho no olho. Para nós, ela é muito mais do que a melhor. É nossa cara, nossa alma e nossa identidade.

E como se vive sem cara, alma e identidade? Não sabemos.

Esse não é o texto da despedida, porque ainda temos mais alguns dias com ela. É um convite: vamos aproveitar os últimos instantes dela em Lages e nas Leoas. Restam poucos momentos desse sonho que é Amandinha com a camisa 10 das Leoas da Serra.

Essa história, no futuro, parecerá um conto de fadas. A história de uma Rainha que veio espalhar alegria entre nós, com a bola abençoada que Deus lhe deu.

Como é fácil te amar, Amandinha. Como é difícil dizer adeus.

Leoas da Serra