Fotógrafo das belas imagens da Serra recebe homenagem no Parlamento Catarinense

A Assembleia Legislativa concedeu nesta quarta-feira (8) moção de aplauso ao fotógrafo Mycchel Hudson Legnaghi, de São Joaquim. A homenagem foi prestada por iniciativa do deputado Marcius Machado (PL) e reconhece o trabalho do profissional no registro do frio e geadas na Serra catarinense, onde também ficou conhecido como o caçador de geadas.

Marcius enalteceu o fotógrafo pelo trabalho extraordinário, tendo um olhar vinculado às belezas naturais de São Joaquim. “São dele essas imagens e fotos que são passadas para Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Nós precisamos de pessoas com esse olhar, abnegadas em fazer trabalhos voluntários.”

O fotógrafo Mycchel disse estar emocionado por receber essa homenagem. “O fotojornalismo está no meu DNA. Tenho acordado entre 4 e 5 horas da manhã para fazer esse trabalho. É importante estar no local certo e no momento certo para poder ressaltar essas cores que estão retratadas nas belíssimas paisagens de frio”.

Mycchel Legnaghi, 38, é reconhecido nacionalmente pelo brilhante trabalho que desenvolve na produção de imagens do frio, em São Joaquim. Há 20 anos ele está dando maior visibilidade à terra em que nasceu e colocando a cidade em destaque nos âmbitos nacional e internacional. Graças a ele, milhares de turistas aportam na Serra no período de inverno, atraídos pela informação da geada ou da neve.