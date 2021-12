Mais de 100 animais castrados em Urubici

Mais um mutirão de castrações passou pela Serra Catarinense e contemplou animais, que a partir de agora, estarão com maiores garantias de uma vida saudável e longeva.

Nos dias 23 e 24 de novembro, 141 animais foram castrados através de emenda impositiva destinada por mim ao município. Foram atendidos animais de famílias cadastradas no CADÚnico e animais em situação de rua.

A organização do evento iniciou há pelo menos 3 meses as busca pelos interessados que atendessem aos critérios, para que tivessem acesso ao programa com todas as informações e orientações, devido ao número limitado de vagas.

Para 2022, destinei mais R$ 4 mil que deverão ser pagos ao longo do próximo ano pelo Governo do Estado.

