Falece o ex-vereador de São Joaquim Elvio Rogério Viera Esteves

Faleceu na tarde desta última quarta (15), por volta das 13h, o ex vereador de São Joaquim Elvio Rogério Viera Esteves, após ter sofrido um infarto.

Nascido em 01/03/1941 Elvio teve uma carreira notável como gerente das Centrais Elétricas de Santa Catarina, CELESC de São Joaquim, onde trabalhou arduamente no desenvolvimento elétrico no município, com uma total dedicação e prontidão para auxiliar o povo joaquinense.

Ele foi vereador na Câmara Municipal de São Joaquim entre os anos de 1993 a 1996 onde exerceu um trabalho muito importante no que tange o comprometimento das ações do município e da própria casa legislativa no intuito de melhorar a qualidade de vida e ofertar melhores condições aos joaquinenses da cidade e do interior.

Casado com Filomena Nunes, filha do ex Prefeito Ismael Nunes, ingressou na política com uma das famílias mais tradicionais no desenvolvimento socio-politico de São Joaquim, o que fez com que admirasse a política e o trabalho prestado para o povo.

No semblante memorável, sempre foi uma pessoa muito responsável, com muita ética e com notável seriedade, sempre apresentando indicações e projetos de lei para de melhorias em todo o município. Se preocupava muito com as estardas do interior e cobrava sempre as melhorias para auxiliar o homem do campo na sua lida do dia a dia. Ele estava sempre voltado para a população, o que era um de suas virtudes mais admiráveis como vereador. Era uma personalidade diferente dos demais, sempre respeitoso e tranquilo. Um político sereno e um excelente marido e um amável pai de família.

Elvio deixa sua esposa Filomena Nunes, filhos Maurício e Eliziane Nunes Esteves, seus netos e uma marca memorável no coração de toda a sociedade joaquinense. Seu corpo foi velado na Câmara de Vereadores, com standart joaquinense. E o Prefeito Giovani Nunes decretou luto, por 03 dias, a face a sua brilhante atuação no meio político e social no município de São Joaquim.

Decreto de luto: