Imobiliária de Gramado inaugura sede inspirada no Google Los Angeles

Inaugurou em Gramado a nova sede da imobiliária gramadense Mapa do Imóvel. Em um projeto ousado e único, dois detalhes chamam a atenção: a inspiração no Google Los Angeles e no famoso bar do Hilton NY.

A empresa, comandada pelos empresários Marco Tondolo e Carolina Pedroso faz o caminho inverso das demais e, após 10 anos de atuação no mercado tradicional, passa agora a atuar no modelo startup do mercado imobiliário.

Os jovens diretores da empresa acreditam no mercado da inovação e levaram isso em conta para criação e concepção da nova sede. Por isso, itens como jovialidade, informalidade, modernidade, nova logomarca e inspiração em espaços referência do mercado de tecnologia como o escritório do Google Los Angeles, passam a ser protagonistas em um espaço de 280 metros quadrados. O investimento está na casa de um milhão de reais.

Além disso, um bar inspirado no Hilton Nova York também é novidade. Completam os ambientes um Espaço Pet e Coworking.

A arquiteta Renata Marques, responsável pela concepção destaca que, “com a nova identidade e método de trabalho da empresa, propomos um ambiente que realmente fosse jovem e contemporâneo, desde o layout de todas as ambientações, atendimento transparente, fluído e zelo pelo melhor atender”, conta.

A ideia é sair do método tradicional desde a porta de entrada. Para isso, logo na chegada, um lounge para um bate papo com o cliente, vinho, espumante, em ambiente descolado. Os ambientes de trabalho contam com ilhas setorizadas para atendimento e para o trabalho dos corretores de imóveis. “São espaços para método de trabalho mais moderno como as ilhas de trabalho do Google e grandes empresas do mercado tecnológico”, explica a arquiteta.

Também fazem parte do novo espaço diferentes salas de reuniões e uma fachada com a nova identidade visual e uma parede verde trazendo a sustentabilidade e a conexão com a natureza, e a modernidade com luminoso que destaca a logomarca.

“Acreditamos que o mercado precisa se adaptar aos novos tempos e levar em conta o sucesso das empresas de inovação e tecnologia. É o que fazemos na Mapa do Imóvel, e nossa sede reflete este nosso pensar e agir”, explica o diretor da Mapa, Marco Tondolo.

“Queremos que nossos clientes sejam recebidos em espaços abertos e inovadores da forma mais descontraída possível. Temos certeza que todo este esforço vai impactar a todos positivamente”, destaca a diretora Carolina Pedroso.

A nova sede Mapa do Imóvel Gramado está localizada na Avenida das Hortênsias, 4201. Mais informações em: www.imobiliariaemgramado.com.br.

Imagens Cleiton Thiele