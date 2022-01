Magazine Luiza faz liquidação com até 80% de desconto em São Joaquim

Na noite desta última quinta (06) a Magazine Luiza de São Joaquim fez a sua primeira live nas redes sociais do São Joaquim Online impactando uma público de cerca de 20 mil pessoas em mais de 1.200 comentários e com direito a sorteios de brindes e descontos promocionais.

Magazine Luiza anunciou para esta sexta-feira (7) o início da sua tradicional liquidação de começo de ano nas lojas e no aplicativo.

A varejista promete descontos de até 80% em vários produtos e preços menores do que da Black Friday.Entre os produtos escolhidos, destacam-se desde celulares, notebooks, eletrodomésticos até produtos de beleza, artigos esportivos e bebidas. Mais de 5 mil parceiros do marketplace do aplicativo participarão da ação, número 3 vezes maior do que na Black Friday. Corre para a Magazine Luiza

