Atenção Produtores Rurais: Inscrições para cursos técnicos gratuitos do Senar/SC encerram nesta segunda, dia 24

As inscrições para o processo seletivo para os cursos de nível médio da Rede e-Tec Brasil (primeiro semestre de 2022) promovido em todo o País pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) podem ser feitas até esta segunda-feira, dia 24. A iniciativa é totalmente gratuita e quem tiver interesse pode se inscrever exclusivamente pelo endereço eletrônico:

http://www.senar.org.br/etec/.

Em Santa Catarina o processo seletivo está aberto para o curso técnico em Zootecnia no polo de Campos Novos e para o curso técnico em Agronegócio nos seguintes polos: Araranguá, Canoinhas, Fraiburgo, São Joaquim e Seara. No Estado a iniciativa é do Senar/SC, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc).

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, realça que os cursos são destinados prioritariamente aos produtores rurais, seus familiares, ou ainda, aos colaboradores de propriedades rurais. “A formação traz orientações que ajudam na identificação de oportunidades de melhorias na gestão dos empreendimentos e auxiliam no desenvolvimento de habilidades para promover inovações que visem fomentar os negócios do campo ou de empresas do setor”.

As atividades educacionais dos cursos são semipresenciais, com os conteúdos a distância disponibilizados na Internet, no material impresso e nas videoaulas, além daqueles executados nos encontros presenciais, nos polos de apoio.

AS INSCRIÇÕES

Importante reforçar que as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico http://www.senar.org.br/etec/ até o dia 24 de janeiro de 2022.

Quem tiver interesse pode efetivar inscrição mediante apresentação dos seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino médio ou documento oficial equivalente, e um documento que comprove a atividade rural do produtor, como por exemplo, a Inscrição Estadual ou cartão estadual do produtor; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR); Declaração Anual do Produtor (DAP) ou o Número do Imóvel na Receita Federal (NIRF). Também é necessário a declaração do Sindicato Rural, em sua região de alcance, reconhecendo a atividade produtiva rural do produtor.

Para os candidatos na condição de parentes ou colaboradores do produtor rural é necessário apresentar o certificado de conclusão do curso do ensino médio, um documento para comprovar a atividade rural do produtor e outro documento para comprovar o vínculo de parentesco ou profissional com o produtor rural.

MB Comunicação Empresarial/Organizacional

Jornalista Responsável – Marcos A. Bedin –