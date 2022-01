Ford Mustang acelera e grava comercial em Aeroporto de São Joaquim

Nos últimos tempos, a Ford fez o anúncio do seu novo modelo, que foi esperado para lançamento oficial no final de 2022 nos Estados Unidos, o grande Ford Mustang 2022, que fez com que grande parte do público fosse a loucura com as imagens vazadas do mesmo. Após o lançamento americano foi a vez de trazer esse performático bólido para o Brasil e advinha o local escolhido para gravar o comercial de lançamento no Brasil: “O Aeroporto Ismael Nunes (ICAO: SSSQ) na famosa cidade de São Joaquim”.

Veja o vídeo da adrenalina de um mustang no aeroporto de São Joaquim:

O Comercial foi gravado recentemente com uma mulher acelerando forte e entrando de lado, literalmente drifitando, na chegada da pista de 1.300m do aeroporto enquanto olhava um mustang de brinquedo, como um sonho realizado. Em sua descrição a companhia americana assinalou: “A Ford está pronta para acelerar a sua adrenalina. Pronta com o maior ícone das pistas. Vem sentir o ronco desse motor.”

Com um motor de 473 cavalos, com motor 5.0 V8 – 32 válvulas, câmbio automático de 10 marchas e tração traseira do Mustang Mach 1 acelerando livremente no aeroporto de São Joaquim. Ele já desbancou o Camaro entre os mais vendidos dos muscles cars. Tem um consumo de 5,9 km/l na cidade e 8,9 km/l na estrada e um preço avaliando em cerca de R$ R$ 545.000 dependendo da configuração.