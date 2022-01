Gasolina aumenta em SC pela segunda semana seguida

O preço médio do litro da gasolina em Santa Catarina subiu duas semanas seguidas, após os últimos reajustes anunciados pela Petrobras. Conforme a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor médio do combustível no Estado passou de R$ 6,45 para R$ 6,56.

Um aumento de nove centavos.

De acordo com a pesquisa mais recente da ANP, feita em 221 postos de gasolina de 20 cidades catarinenses, o preço médio mais alto foi encontrado em Concórdia, no Oeste do Estado (R$ 6,81). Já Tubarão, no Sul de SC, apresentou o valor mais baixo (R$ 6,23).

A última pesquisa foi feita na semana passada, entre os dias 16 a 22 de janeiro.

Preço médio da gasolina nas cidades de SC



Araranguá – R$ 6,29

Balneário Camboriú – R$ 6,72

Biguaçu – R$ 6,74

Blumenau – R$ 6,54

Brusque – R$ 6,70

Caçador – R$ 6,72

Chapecó – R$ 6,50

Concórdia – R$ 6,81

Criciúma – R$ 6,40

Florianópolis – R$ 6,6

Itajaí – R$ 6,46

Joinville – R$ 6,47

Lages – R$ 6,68

Laguna – R$ 6,41

Mafra – R$ 6,46

Palhoça – R$ 6,75

São José – R$ 6,72

Tubarão – R$ 6,23

Videira – R$ 6,65

Xanxerê – R$ 6,55



Entenda o aumento



O aumento de quase 10 centavos no preço médio da gasolina em Santa Catarina já havia sido sinalizado pelo vice-presidente do Sindicato dos Postos de Gasolina da Grande Florianópolis, Joel Fernandes.

Ele explica que o reajuste da Petrobras, que influencia em toda a cadeia, foi anunciado após o barril do petróleo ficar mais caro, e subir para 82 dólares, deixando o valor da gasolina 4,85% mais alto na refinaria.



Está mais caro por causa da lei de oferta e procura, muita gente em busca do combustível, eles vão seguir aumentando. Então, a tendência é ficar mais caro — disse Fernandes.



A previsão do vice-presidente é de que o barril do petróleo suba até 90 dólares, o que pode deixar o litro da gasolina de 25 a 30 centavos mais caro.



Com informações do NSCTotal