Serra Catarinense é a região com maior número de casos da Covid-19

A Serra catarinense é a região do Estado com maior número de casos da Covid-19 para cada 100 mil habitantes. Ao todo, são 1.467 casos ativos da doença na proporção citada, espalhados entre os 19 municípios da região.

Aparecem na sequência as regiões Oeste, com 1.364 casos para cada 100 mil habitantes, e Grande Florianópolis com 1.285. Os menores registros estão no Alto Uruguai Catarinense, com 428 casos ativos, Foz do Rio Itajaí com 488 e Planalto Norte com 589, sempre na mesma proporção.

Ao todo, são 69.521 casos ativos da Covid-19 em Santa Catarina. Desde o último boletim, lançado na terça-feira (25), foram contabilizados mais 29 óbitos por conta da doença. A taxa de letalidade está em 1,47%.

Desde março de 2020, quando iniciou a pandemia, foram registrados 1.394.287 casos de contaminação da Covid-19. Entre eles, 1.304.319 foram recuperados e 20.447 pessoas morreram.

Santa Catarina tem 1.060 leitos de UTI para adultos, tanto para casos de Covid-19 quanto para outras doenças. Hoje, são 824 leitos ocupados no Estado, sendo 249 por pacientes contaminados ou com suspeita de coronavírus. A taxa de ocupação é de 77,7%.

Fonte: ND+