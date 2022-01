Tiago Leifert anuncia que filha está com câncer: “Um tumor em cada olho”

Tiago Leifert anuncia que filha está com câncer nos olhos; pequena já passou pro quatro sessões de quimioterapia.

O apresentador Tiago Leifert anunciou neste sábado (29) que sua filha, Lua, está lutando contra um câncer raro nos olhos chamado retinoblastoma.

Ao lado da esposa, Daiana Garbin, eles contaram a notícia e surgiram muito emocionados.

“É um câncer que acontece nas células da retina. Ela está com um tumor em cada olho. É muito difícil descobrir esse câncer, normalmente é algo que acontece em crianças muito pequenas, quando ela não consegue expressar e os pais não sabem”, afirmou ela.

Leifert lembrou que foi esse o motivo que o retirou da Globo antes do previsto.

“Foi isso que me tirou do The Voice e agora a gente tá começando a se organizar, trabalhar, tentando viver de novo. Estamos tentando ficar bem”, declarou.

