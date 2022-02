Cinzas do Vulcão Tonga deixa o céu avermelhado em Lages na Serra Catarinense

A pluma cinzenta do Vulcão Tonga finalmente chegou aos céus da Serra Catarinense e pode ser esplendidamente observado nesta semana, principalmnete no céu aberto de Lages na Serra Catarinense.

Vale ressaltar que a erupção do vulcão Tonga no Pacífico Sul, próximo a Nova Zelândia, no dia 15 de janeiro deste ano, causou tsunamis e efeitos ao redor de todo o planeta. A explosão foi tão violenta que atingiu uma grandeza 500 vezes mais forte que a bomba atômica que atingiu Hiroshima. E a sua erupção foi tão forte que fez com que a atmosfera, ao seu redor, ressoasse como um instrumento regido pela maestria do próprio vulcão.

Em razão disso, ele ejetou uma considerável camada de cinzas na estratosfera trazendo o dióxido de enxofre que reage na atmosfera, formando aerossóis de sulfato, também provocando o espalhamento da luz do sol no seu momento crepuscular, em sublimes tonalidades multicolores e avermelhados nos céus da Serra Catarinense.

Imagens Mycchel Legnaghi