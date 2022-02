MORREU NO HOSPITAL WILLIAN CASTELANI 23 ANOS APÓS GRAVE ACIDENTE NA BR-116.

O terrível acidente aconteceu na tarde deste domingo (6), na BR-116 próximo a empresa Sifra.

Foto: Redes Sociais

De acordo com informações do condutor do veículo envolvido Captur placas de Lages, alguns motociclistas estavam na pista, e do nada Willian colidiu na lateral do veículo.

Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital porém não resistiu aos vários ferimentos e fraturas pelo corpo.

Com informações Notícias no Ato