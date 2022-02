CLARO abre suas portas em São Joaquim com a melhor internet móvel do Brasil

Inaugurou nesta terça-feira (8), a operadora com a melhor internet móvel do Brasil conta, a partir de agora, com um representante em São Joaquim, a divi telecom, uma nova rede de lojas parceira oficial da Claro para São Joaquim e região, localizada na rua Major Jacinto Goulart, centro.

Tendo a frente os empresários Dionato Alves e Vítor Capstrano. E para comemorar a novidade, os jovens empreendedores receberam familiares, amigos e futuros clientes em um coquetel. Com muita descontração, a alegria marcou o início de mais uma era, onde o objetivo é oferecer toda a gama de serviços da Operadora que mais cresce no País, com um diferencial: o bom atendimento e qualidade nos serviços oferecidos.

A loja conta com que a de melhor em toda linha da Apple, Samsung e

Motorola, com que há de melhor na Claro. Você encontra na nova loja da Claro São Joaquim.