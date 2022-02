Motociclista cai ao atravessar a temida ponte das Goiabeiras, divisa de SC e RS

Um incidente por pouco não teve consequência mais graves depois que um motoqueiro resolveu se aventurar, algo comum para muitos motociclistas que por necessidade ou por aventura se arriscam passar por esta temida ponte. No vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra o momento em que um um motociclista cai ao atravessar a temida Ponte das Goiabeiras que faz a divisa entre as fronteiras de São Joaquim-SC a Bom Jesus-RS na Rota do Caminhos da Neve. Foi um susto, saiu com ferimentos leve e a moto estragada.

Sobre a Ponte

A Ponte das Goiabeiras, localizada no Rio Pelotas é principal divisa entres as Serras Gaúchas e Catarinense, passando pelas cidades de São Joaquim- SC e Bom Jesus-RS. Ela é um drama para para os produtores de maçã, para os madeireiros e também para o turistas que se arriscam diariamente para cruzar dos dois estados pelo caminho mais curto.

A ponte faz parte da Rodovia Caminhos na Neve, recém federalizada, mas entraves burocráticos entre o Governo do Estado e o Governo Federal só adiam o sonho dos populares de presenciarem a solução em definitivo para o problema e causam grandes transtornos e perigos ás pessoas que necessitam passar pela ponte dia após dia.

Veja o vídeo no momento da queda.