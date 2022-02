Mesmo que pareça mais prático manter as finanças pessoais e comerciais em uma única conta, seguir com esse padrão pode trazer problemas para a sua empresa a longo prazo. Separar as contas PF e PJ não é uma regra absoluta, mas traz benefícios únicos e que podem ser aproveitados desde o início do seu negócio!

Se você está começando a empreender ou já é um empresário mais experiente, mas precisa reavaliar a estrutura de negócios, pensar em fazer essa distinção entre as finanças é sim um passo importante e necessário.

Para comprovar isso, trouxemos alguns benefícios que mostram como ter uma conta PJ separada da conta pessoal faz toda diferença. Dá uma olhada!

5 motivos para separar as contas PF e PJ

A necessidade de separar negócios e finanças pessoais desempenha um papel significativo em como sua empresa opera e como o seu cliente nota isso – sim, ele sempre nota!

Além da praticidade, há uma série de benefícios, incluindo vantagens fiscais e a capacidade de proteger seus bens pessoais. Veja alguns exemplos:

1 – Redução de custos

A redução de custos com manutenção da conta talvez seja a primeira vantagem percebida ao separar as contas PF e PJ.

Isso acontece porque geralmente os pacotes de serviços da conta para empresas possuem um custo mais reduzido, se comparados com as contas pessoa física.

Além disso, muitos bancos digitais já oferecem conta pessoa jurídica e, praticamente todos eles possuem serviços gratuitos, que ajudam a reduzir os custos da empresa.

2 – Melhor controle financeiro

Se você não mantém um controle financeiro, a empresa se perde, cedo ou tarde. O acompanhamento individual das finanças empresariais ajuda a entender como anda o fluxo de caixa, o capital de giro, o pagamento de tributos, a lucratividade, a rentabilidade e outras métricas financeiras que precisam ser acompanhadas.

Sem essa visão, fica complexo investir em novos equipamentos, aumentar a equipe e, até mesmo, melhorar a estrutura do negócio.

A sensação é que nada além do lucro está sendo retirado, mas a verdade é que essas saídas constantes e não percebidas gera um descontrole financeiro imenso.

Não considerando o pior quadro, que é a falência do seu empreendimento, o resultado desse descontrole é a necessidade de cortar gastos essenciais da empresa e que, certamente, poderiam contribuir para o crescimento do negócio.

3 – Evita problemas com a Receita Federal

Apesar de não constar uma regra fiscal que obriga o empreendedor a separar as contas PF e PJ, você pode sim ter problemas fiscais ao longo dos anos.

Os gastos pessoais, se não são contabilizados ou se são registrados como parte da empresa, podem gerar confronto de informação na hora de declarar o imposto de renda da sua pessoa jurídica e pessoa física.

Essa situação leva o empreendedor a cair na chamada “malha fina” da Receita Federal e em casos mais amenos, gera multas.

4 – Formalização da empresa

A formalização da empresa gera muito mais credibilidade com seus clientes e fornecedores. Você consegue emitir um boleto personalizado ou gerar cobranças em nome da sua empresa, sem aparecer dados de terceiros.

Inclusive, há situações em que fornecedores não aceitam compras com CNPJ e o pagamento seja feito através de contas pessoa física.

5 – Abertura de créditos e soluções

Em um momento ou outro você pode precisar de crédito ou soluções específicas para a sua empresa. Em muitas instituições financeiras, sem separar as contas PF e PJ isso não será possível.

Muitos bancos e financiadoras, não aceitam créditos para CNPJ, com depósitos em contas de pessoa física. É preciso ter uma conta pessoa jurídica e, em alguns casos, comprovar a transação financeira.

Além disso, há soluções como cartão de crédito, crédito para expansão comercial, taxas de juros diferenciadas e muito mais, que só são ofertados em conta para empresa.

Tenha uma conta empresarial sem burocracias

Você agora já sabe as inúmeras vantagens em separar as contas PF e PJ. No entanto, para dar esse passo e tornar a sua empresa mais independente, é preciso escolher um banco certo e que traga soluções reais para o seu negócio.

Provavelmente não precisamos explicar como os bancos tradicionais são burocráticos com o processo de abertura de conta bancária. Há a necessidade de ir até uma agência, levar inúmeros comprovantes e ainda passar por um esquema de aprovação que, nem sempre, beneficia o pequeno empreendedor.

Indo na contramão dos grandes bancos e buscando facilitar todo esse processo, as contas digitais vêm ganhando um espaço cada vez maior entre os empreendedores. Hoje dá para abrir uma conta bancária pela internet e em um processo muito mais rápido e igualmente seguro aos bancos tradicionais.

E entre as melhores contas digitais atualmente, a Cora tem um destaque mais que merecido. Além de ser 100% digital, há outras vantagens em ser cliente pessoa jurídica do banco, por exemplo:

boletos bancários gratuitos e ilimitados. Além disso, eles são registrados e podem ser protestados em caso de inadimplência;

transferências via PIX e TED ilimitada e gratuita também. Nada de surpresas com taxas no seu extrato após o uso frequente dessas funções;

um gestor financeiro com régua de cobrança, acompanhamento de boletos emitidos, pagos, vencidos e em atraso;

acesso individualizado para todos os sócios ou colaboradores responsáveis pelo financeiro da empresa;

atendimento humanizado e simplificado. Na Cora você não resolve as suas questões bancárias com robôs;

cartão múltiplo com função de crédito e débito, que também pode ser solicitado para todos os sócios ou colaboradores financeiros;

gerenciamento de mais de uma conta pessoa jurídica no mesmo aplicativo;

cartão virtual para compras online mais seguras e muito mais.

Você pode começar a separar as contas PF e PJ hoje! Para abrir a sua conta Cora, basta fazer o download do aplicativo, disponível na Google Play e na Apple Store! O processo demora até sete minutos e você tem a resposta da sua aprovação rapidamente.

Este conteúdo foi produzido pelo time da nossa parceira Cora, uma Conta Digital PJ criada por empreendedores e para empreendedores, projetada para libertar quem empreende de burocracias e taxas abusivas e descomplicar a gestão financeira do pequeno negócio.

A conta Cora oferece um leque de soluções, que vão desde a emissão de boletos e transferências PIX gratuitas até uma ferramenta completa de gestão de cobranças.