Audiência Pública debate concessão do Complexo Turístico do Mirante da Serra do Rio do Rastro

A audiência pública para debater a concessão do Complexo Turístico do Mirante da Serra do Rio do Rastro foi realizada nesta terça-feira, 15, em Bom Jardim da Serra. A proposta é coordenada pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) e pelo Programa de Parcerias e Investimentos do Estado (PPI-SC).

“Hoje foi um dia de ouvir a população da Serra Catarinense. E esse é o pedido do governador Carlos Moisés, de estar junto à população. Então ouvimos, recebemos sugestões e saímos daqui muito satisfeitos. Agora temos mais algumas etapas do projeto, a consulta pública segue aberta até 14 de março, então tenho a certeza de que vamos entregar um equipamento que a Serra merece”, disse o presidente da Santur, Renê Meneses.

Após o encerramento da consulta pública, o edital de concessão será formulado e, em seguida, encaminhado para a análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A partir da aprovação, o edital será publicado – o prazo estimado para o cumprimento de todas as etapas até o lançamento é para o final do segundo semestre.



Estiveram presentes o presidente da Santur, Renê Meneses, a secretária adjunta de Estado da Fazenda, Michele Patricia Roncalio, secretário executivo do Órgão Gestor de Parcerias Público-Privadas, Ramiro Zinder, o coordenador do PMI do Mirante, Eduardo Artur Cunha, além do prefeito de Bom Jardim da Serra, Pedro Ostetto, a prefeita de Lauro Müller, Saionara de Carvalho. A audiência contou também com os integrantes da sociedade da região da Serra Catarinense.

