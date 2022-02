MESTRE DA ARTE ITALIANA INAUGURA NESTE SÁBADO EXPOSIÇÃO INÉDITA NA VILLA FRANCIONI

A Galeria de Arte da Villa Francioni, em São Joaquim, inaugura neste sábado (19), às 15h, a primeira exposição de 2022 em grande estilo, com obras inéditas do renomado artista italiano Inos Corradin. Com 92 anos de vida e 70 de pintura, ele apresentará em Santa Catarina sua primeira exposição de gravuras.

Corradin já expôs individualmente na Itália, Israel, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Holanda e Canadá, além de várias cidades brasileiras. São mais de 450 exposições ao redor do mundo. É pintor de paisagens, figuras e naturezas mortas, praticando uma arte jocosa e humorada, tendendo à estilização e com primorosos recursos cromáticos.

Tela: Equilibristas

Segundo o curador da exposição, Armando Landi Ramos, “a marcante temática do artista também retrata equilibristas, músicos e desportistas como personagens em movimento, coloridos e de bem com a vida”. A exposição ficará na Villa até o dia 8 de maio. A visitação é gratuita e pode ser feita todos os dias, inclusive finais de semana, das 10h às 17h.

SERVIÇO

O quê: Abertura da exposição “Inos Corradin, 70 anos de pintura”

Quando: 19 de fevereiro de 2022, às 15h.

Onde: Galeria de Arte da Villa Francioni – Rodovia SC 114, km 300 – São Joaquim/SC

Por Paulo Scarduelli

Jornalista Empreendedor – Mestre em Comunicação