O município de Lebon Régis foi fortemente atingido por chuva de granizo no final da tarde desta sexta-feira, 18. O fenômeno vem de encontro com o alerta emitido pela Defesa Civil de Santa Catarina.

Vídeos, divulgados nas redes sociais, mostram as ruas cobertas de gelo. As autoridades do município estão acompanhando o caso para analisar se houve danos.