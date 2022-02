Capotamento deixa quatro pessoas feridas em São Joaquim

Quatro pessoas ficaram feridas após um capotamento na Estrada Geral Estância do Meio, no interior de São Joaquim, na Serra Catarinense, na madrugada deste domingo (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas por volta das 03h45 até o referido local onde foi constatado a natureza da ocorrência, e iniciado o atendimento às vítimas, sendo duas mulheres e dois homens.

A primeira vítima a ser atendida foi a condutora do veículo, de iniciais N.F. de 33 anos, a qual encontrava-se molhada, consciente e orientada, com sinais vitais normais, apresentando edema, possível fratura de nariz, referindo dores na região torácica da coluna.

A segunda vítima foi a ser atendida foi a feminina de iniciais A.R.P. de 35 anos, passageira, que encontrava-se molhada, consciente, orientada e com sinais vitais normais, referindo dores na região posterior direita do tórax e possível fratura na região da costela.

A terceira vítima era um homem de iniciais M.R. de 44 anos, encontrava-se de pé, deambulante, consciente, orientado e apresentando algumas escoriações e agitação, porém recusou atendimento e encaminhamento ao hospital, sendo que se deslocou ao hospital por meios próprios.

A quarta vítima era um homem, de iniciais A.L.C. de 33 anos, foi localizado pela guarnição durante o transporte para o hospital, onde o mesmo teria deslocado a pé do local do acidente até a entrada da cidade para solicitar socorro, cerca de um quilômetro, o mesmo encontrava-se caminhando, consciente, orientado, com sinais vitais normais, e apresentava edema na região lateral direita do crânio e referindo dores na região cervical da coluna vertebral. Ele também se deslocou até o hospital por meios próprios.

Já as duas vítimas iniciais, no caso as mulheres, foram encaminhadas ao hospital de São Joaquim por viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros.

Com informações Lages Diário