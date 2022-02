Programação completa da 8ª Vindima de Altitude – O evento mais esperado do ano!

São Joaquim se prepara para receber um de seus momentos mais esperados do ano: A 8ª Vindima de Altitude com o Festival Vindima de Altitude, abrindo oficialmente de 4 a 6 de março de 2022, onde os apreciadores do vinho poderão desfrutar da gastronomia, degustações e diversidade cultural com apresentações de artistas do gênero de “jazz”, “rock”, “pop” e música erudita, em um espaço que será montado no Pavilhão de Exposições do Parque Nacional da Maçã em São Joaquim.

O Festival segue até o dia 6 de março, reunindo 16 vinícolas participantes. Além do Festival, as vinícolas de altitude também terão suas programações próprias que deverá perdurar até o dia 27 de março. A 8ª Vindima de Altitude é um evento promovido pela Prefeitura de São Joaquim a pela Associação Vinhos de Altitude.

Confira a Programação Completa:

Festival Vindima de Altitude

SEXTA 4 DE MARÇO (18h às 23h30)

18h Suiane – Duo de Cordas

19h Abertura – Solenidade de abertura 8ª Vindima de Altitude

20h15 – Bruno Jacomel – Quarteto de Cordas

22h – Kaique Nizer e Banda

SÁBADO, 5 DE MARÇO (16h às 23h30)

16h – Douglas Porto – Voz e Violão

17h30 – Kaique Nizer – Solo

19h – Roger Correa – Duo

20h45 – Seiferts – Passeio Musical por São Joaquim

22h – Malbec Trio

DOMINGO, 6 DE MARÇO (15h às 22h)

15h Clube do Jazz

17h Martinez e Diana

19h Trio Trevo

20h30 – The Zorden

VINDIMA NAS VINÍCOLAS

Confira a programação:

VILLAGGIO BASSETTI

Passeio livre

O visitante pode desfrutar de um passeio em meio aos vinhedos. São 5 quilômetros de asfalto contemplando belas paisagens. O trajeto pode feito de carro, bicicleta ou a pé.

10h às 12h 14h às 17h (de terça a sábado)

Piquenique

Cestas de frios, queijos, pães, frutas, caponata e uma garrafa de vinho.

10h e 14h (sábados)

*limitado a 12 lugares por horário. Necessário agendamento online.

Degustação

Degustação de cinco vinhos.

*Limitado 15 lugares por horário. Necessário agendamento online.

Degustação vertical

As degustações verticais ocorrem aos sábados. São conduzidas pelo proprietário Eduardo Bassetti.

Sábado 12 março- Sauvignon Blanc Donna Enny

Sábado 19 de março – Pinot Noir Ana Cristina

Sábado 26 de março – Cabernet Sauvignon Primiero

*Limitado a 15 lugares por horário. Necessário agendamento online.

Contatos

Reservas https://villaggio-bassetti-agronegocios.reservio.com

E-mail:

atendimento@villaggiobassetti.com.br

Telefone (49) 99181-8862

Instagram @villaggiobassetti

VILLAGIO CONTI

Degustação ao ar livre com visita aos vinhedos

Degustação ao ar livre com vista para os vinhedos e régua de degustação com quatro rótulos a escolha. R$55 (por pessoa)

Tábua de queijos e embutidos regionais para acompanhar. R$60,00 (serve duas pessoas)

10h às 17h (sábado e domingo)

Degustação guiada por Bruno Conti

Aprecie os vinhos disponíveis no catalogo da vinícola e conheça as curiosidades por trás de cada rótulo. Degustação guiada por Bruno Conti. R$85,00 (serve uma pessoa)

*Consulte disponibilidade de vagas e horários

Reservas (somente por whatsapp)

Whats app (48) 99139 – 5877

Instagram @villaggioconti

http://www.villaggioconti.com.br

Acesso à vinícola: Não seguir o aplicativo de GPS

Acesso principal pela VILA PERICÓ. Há indicações das vinícolas da região na beira da estrada.

Distância da estrada de chão até a propriedade é de 10 quilômetros.

ABREU GARCIA

Visitação

A Vinícola Abreu Garcia está aberta para que visitantes possam conhecer a propriedade, fotografar e comprar vinhos de altitude. Atualmente, o passeio não é guiado e ocorre todas as sextas-feiras do mês de março das 8h às 12h e 14h às 18h.

Valores: R$ 30,00 (adulto) | R$15,00 (crianças ou menores de 18 anos)

*Nas compras acima de R$200,00/ por pessoa não será cobrada taxa de visita

Piqueniques

Os piqueniques harmonizados incluem snacks + vinho, e ocorrem sextas e sábados do mês de março, das 15h às 18h30

Valor: a partir de R$ 200,00/2 pessoas

Almoços harmonizados

Os almoços harmonizados são compostos por menu + vinho, e ocorrem sábados do mês de março das 12h30 às 15h.

Valor: R$195,00/pessoa

*Em época de Vindima, o acesso a colheita e visita aos vinhedos é incluso para os participantes do almoço.

Wine Bar

No Wine Bar, os visitantes podem desfrutar de um bom vinho ou espumante enquanto se divertem ao som de Bruno Jacomel no violino + DJ. A programação ocorre nos dias 5 e 26 de março, das 15h às 18h30.

*Todos os eventos requerem reservas antecipadas. Há limitação de lugares.

http://www.abreugarcia.com.br

Central de reservas (48) 98836-6848

FATTORIA SÃO JOAQUIM

Tramonto com degustação – O pôr do sol na Fattoria

A Fattoria São Joaquim convida para o “Tramonto na Fattoria”. Uma deliciosa experiência na degustação de vinhos de altitude harmonizados com uma mesa de antipastos. O cenário é o belíssimo pôr do sol com a apresentação do saxofonista Ruan.

Programação ocorre no sábado, 19 de março, das 15h às 18h30

Limitado a 20 pessoas. Necessário agendamento.

Valor: R$180,00

Reservas

Whats App (47) 99937-4478 (Exclusivo pelo Whatsapp com Diego)

Instagram @fattoriasaojoaquim

ZANELLA BACK

Degustação guiada de 5 rótulos com enólogo durante o mês de março.

Horário de atendimento: Todos os dias das 8h às 18h.

Agendamentos devem ser feitos pelo Whatsapp 49 9992-3887.

Instagram @zanella_back_vinhos

VINÍCOLA SANTA AUGUSTA – Videira (SC)

Degustação

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Sábado das 9h às 12h

Reservas

(49) 3551-7333

E-mail: santaaugusta@santaaugusta.com.br

SERRA DO SOL

Na Vinícola Serra do Sol, o visitante desfruta de uma degustação com vinhos e espumantes harmonizados com mesa de antepastos, tudo ao som da boa música regionalista: Um Sarau com Rafael Puerta e Felipe Silveira.

A programação ocorre domingo, 13 de março, a partir das 14h30

*Vagas limitadas. Necessário reserva antecipada.

Reservas

Whats App (41) 9 9848-0545

Localização: Vinhedos Serra do Sol SC-110 entre Urubici e Bom Retiro.

Instagram @serradosolvinhosfinos

VIVALTI

Degustação

Durante o mês de março será realizada a experiência de degustação às cegas de quatro vinhos, sexta, sábado e domingo, às 10h30min e 14h30min.

*O agendamento e pagamento devem ser antecipados.

Valor R$ 100,00 (pessoa)

Degustação por taça

O cliente pode escolher o vinho de sua preferência.

Valor R$ 25,00 (dose)

Degustação tradicional

A degustação tradicional é realizada com vinho Rosé, Alvarinho e Assemblage, acompanhados de queijo e chips de maçã.

Valor R$ 75,00 (pessoa)

Degustação Superior

A degustação superior é realizada com Espumante Brut, Vinho Rosé, Sauvignon Blanc, Sangiovese, Touriga Nacional/Merlot/Marselan, acompanhados de tábua de frios.

Valor R$ 90,00 (pessoa)

Horário especial Vindima

Todos os dias das 9h às 18h

Agendamentos

Whatsapp (47) 9 9224-0175 (exclusivamente)

Instagram: @vivaltivinicola

SUZIN

Degustação no vinhedo

Degustação dos vinhos com tábuas de frios e pães e dá direito a 1 taça personalizada da Vinícola.

Sábado 19 de março 15h às 18h *Vagas limitadas

Valor R$ 195 (pessoa)

Reservas e agendamentos

(49) 9 9147-4356

contato@vinicolasuzin.com.br

VILLA FRANCIONI

Visitação e degustação harmonizada

Os visitantes degustam vinhos e espumantes ao som de violino e violão ao pôr do sol. A programação ocorre no dia 5 de março, às 18h. Limitado a 25 pessoas.

Vinhos: Chardonnay, Villa Francioni Francesco, Villa Francioni Michelli e Espumante Brut Rosé.

Valor R$ 180,00 (pessoa)

Degustação ao queijo na varanda

Tiago ou Ao queijo, é especialista em queijos artesanais brasileiros. Para esta data foram selecionados uma variedade de queijos brasileiros que estarão disponíveis para harmonização. O visitante será acolhido na varanda e pode adquirir uma tábua de frios e doses de vinhos nas máquinas disponíveis na vinícola.

Sábado 12 de março, das 10h30 às 18h.

Visitação e harmonização ao pôr do sol

O visitante harmoniza seu vinho com uma tábua de frios, ao som de violão e violino enquanto contempla o pôr do sol. A programação ocorre no dia 19 de março, às 17h. *Limitado a 25 pessoas.

Vinhos: Villa Francioni Sauvignon Blanc, Villa Francioni Rosé, Villa Francioni Francesco e Villa Francioni tinto.

Valor R$ 135,00 (pessoa)

Degustação Vertical Villa Francioni

Degustação Vertical Villa Francioni tinto com enólogo. *Limitado a 10 pessoas.

Sábado 19 de março, às 15h.

Vinhos: Villa Francioni Tinto 2004, Villa Francioni Tinto 2005, Villa Francioni Tinto 2006 e Villa Francioni Tinto 2015 (safra atual)

Valor R$ 180,00 (pessoa)

Visitação e almoço harmonizado ao som de violino e violão

Domingo 27 de março, às 12h30. *Limitado a 25 pessoas.

Vinhos: Villa Francioni Rosé, Villa Francioni Francesco e Espumante Brut Rosé

Valor R$ 180,00 (pessoa)

Piquenique

Os piqueniques ocorrem todos os dias, porém devem ser pré-agendados. De segunda a sexta das 10h30 às 17h, e aos sábados e domingos das 10h30 às 18h.

Tábua de frios na varanda

A vinícola oferece serviço de wine bar. O visitante pode adquirir sua tábua de frios na loja para degustar e harmonizar na varanda com vinhos de altitude. Há opções de doses nas máquinas ou serviço em garrafa.

*Lembramos que o valores das atividades não convertem para compras na loja

Datas e horários gerais de atendimento

Segunda a sexta

Das 9h30 às 17h30

Sábados, domingos e feriados

Das 10h às 18h

Reservas, informações e agendamentos

Whatsapp (49) 9 99831018 | (49) 3233 8200

http://www.villafrancioni.com.br

*A reserva é efetuada mediante pagamento antecipado de três dias úteis anteriores ao evento.

QUINTA DA NEVE

Pôr-do-Sol na Lomba Seca com Farofa Trio

O visitante pode desfrutar do magnífico pôr-do-sol da Lomba Seca e sua exuberante vista 360° do ponto mais alto da vinícola, harmonizado com os principais rótulos. A programação ocorre no dia 19 de março, às 16h30. *Vagas limitadas

Sunset com show Malbec Trio

Venha desfrutar dessa experiência regada de diversão e com os vinhos de altitude de excelente qualidade

Sábado 26 de março, partir das 18h. *Vagas limitadas

Degustação por taça

Conheça a loja e escolha o vinho que irá degustar.

Todo o mês de março

Valor R$ 25,00 (taça)

Degustação e visita com a enóloga

A visita ocorre em meio aos vinhedos, e segue para vinícola onde é possível acompanhar a rotina e o dia a dia do trabalho da enóloga. O passeio é finalizado na sala gourmet com a degustação de seis rótulos acompanhados por uma tábua de frios.

Visitação e degustação com a enóloga (mediante verificação de disponibilidade)

Valor R$150,00 (pessoa)

*Os vinhos podem ser degustados em qualquer lugar da propriedade

Piquenique com sunset

Desfrute do pôr do sol magnífico da Lomba Seca e brinde com nossos vinhos harmonizados com uma cesta de delícias típicas da região. Clima ideal para quem ama apreciar lindas paisagens, rodeado de boas companhias e vinhos de qualidade.

Segunda e sexta das 10h às 16h

Domingo das 11h às 16h30

A cesta contém: geleias, queijo gorgonzola, queijo serrano, salame, copa, pão, 2 águas e 1 vinho a sua escolha.

R$ 220,00 (2 pessoas)

R$ 150,00 (1 pessoa)

*O valor pode ser alterado de acordo com o vinho escolhido

Degustação básica

Três rótulos são apresentados pelo guia na sala de degustação.

Valor R$ 70,00 (pessoa)

Degustação premium

O visitante conhece a história e degusta 6 rótulos servidos e apresentados pelo guia na sala de degustação.

Valor R$ 95,00 (pessoa) *vagas limitadas

Reserve a sala Gourmet

A vinícola possui um espaço Gourmet equipado com cozinha, churrasqueira e lareira onde o visitante pode curtir uma bela vista com a família ou amigos. Contratar serviço para seu evento ou preparar o próprio cardápio harmonizado com os vinhos de altitude.

Contatos e reserva

Segunda a sexta das 9h às 17h30

Sábado e domingo das 10h às 18h

Whats App (49) 9 9158-5656 | (49) 99186-5060

E-mail – contato@quintadaneve.com.br

*Informações e reservas mediante agendamento. Todos os formatos de degustação, exceto em taças exigem agendamento antecipado.

PERICÓ

Chefs convidados

Durante a 8ª Vindima de Altitude o chef Dudu Poerner e o chef Eduardo Capela convidam chefs renomados para o Festival Vindima Pericó. Juntos, eles preparam pratos da gastronomia serrana, harmonizados com vinhos e espumantes da Pericó de forma leve e descontraída. Sempre das 10h às 15h

Chefs confirmados

Sábado 19 de fevereiro – Chef Eduardo Capela, novo chef executivo da Vinícola Pericó lança cardápio especial para a Vindima de Altitude.

Sábado e domingo 26 e 27 de fevereiro (feriado de Carnaval) -Chef Sandro Paris prepara: Cordeiro Serrano e outros pratos assados no fogo de chão

Sábado 5 de março – Marcos Livi, idealizador do projeto a Ferro e Fogo, traz a cultura do fogo e o retorno às origens.

Sábado 12 de março – em breve divulgação

Sábado 19 de março – Mário Portella chef e pesquisador, especialista em carnes e charcutaria, referência na cozinha outdoor e técnicas ancestrais

Sábado 26 de março – Chef Dário Costa dos Restaurantes Parú e Madê e proprietário do Açougue do Mar, Santos /SP. O segundo campeão do Mestre do Sabor traz a sua churrascada do mar.

Sábado 02 de abril – em breve divulgação

Sábado 09 de abril – em breve divulgação

*Além da gastronomia, a Pericó realiza visitas guiadas, e música ao vivo nos dias do festival da vindima.

Informações e reservas durante a Vindima

Whats App (49) 9 9922-4499

Loja

Terça a sábado das 10h às 17h

Winebar

(Calendário) terça a sábado 11h às 16h

Degustação

Terá a sábado às 11h, 13h e 15h

Contato e reservas

http://www.vinicolaperico.com.br/visite

vinicolaperico@vinicolaperico.com.br

(49) 9 9922-4499

Instagram e Facebook @pericovinhos

*Capacidade 100 pessoas/dia

LEONE DI VENEZIA

Visitação e degustação guiada

Os visitantes são recepcionados no parreiral, conhecem a história da família, projeto e processos de vinificação. Um brinde com o espumante Pregiato dá início a degustação guiada de cinco rótulos. A programação ocorre de terça a sábado durante o mês de março, às 11h e 15h.

R$ 65,00 (pessoa)

Visitação livre

Na Vinícola Leone Di Venezia é possível ainda, degustar os vinhos, saborear a gastronomia e apreciar as belezas naturais. O visitante pode solicitar taças de vinhos individuais, acompanhadas de uma de seleção de frios com produtos regionais, pizzas artesanais, panini caldi e empadas.

A visitação ocorre de terça-feira a sábado, das 10h às 17h.

Piquenique

A combinação do cenário único do Morro Agudo e Vale do Rio Antonina, é perfeita para apreciar as delícias da Serra Catarinense e degustar os vinhos exclusivos elaborados com castas italianas em meio aos lindos parreirais no entorno da vinícola. Uma experiência inesquecível.

Os piqueniques ocorrem de quarta a sábado, das 11h às 16h.

Valor R$ 295,00 (2 pessoas)

*Depende de condição climática favorável. Recomenda-se uso de protetor solar, repelente, óculos de sol e chapéu.

Contatos e Reservas

http://www.leonedivenezia.com.br/

Whats App (49) 99973-1135 | (49) 99967-3668

Instagram @leone.divenezia

MONTE AGUDO

Almoço harmonizado

Todos os dias da semana às 12h (exceto quarta-feira)

Piquenique

Todos os dias da semana (exceto quarta-feira)

Das 11h às 17h

Domingo das 11h às 15h

Sunset

Todos os dias da semana das 16h (exceto quarta-feira e domingo)

Jantar harmonizado

Sexta e sábados, às 20h.

Contato e reservas

http://www.monteagudo.com.br/eventos/

Whats App (049) 9 9152-0117

@vinhedosdomonteagudo

*Caso não consiga efetuar sua reserva a vinícola disponibiliza um menu de vinhos em taça e petiscos para as mesas externas, conforme disponibilidade.