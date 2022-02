Banda Joaquinense “Dead Jungle Sledge” lança primeiro videoclipe “Strain”

No último domingo (20), a banda de São Joaquim, Dead Jungle Sledge divulgou seu primeiro videoclipe, trata-se da canção “Strain”, sexta faixa do disco Unmask.

A música possui uma longa introdução com uma sonoridade carregada, e quando chega nos versos, incorpora uma atmosfera ímpar personificada pelos vocais rasgados de Gabriel Marca. O clipe exibe takes dos músicos tocando em consonância com a composição, pois a mesma enfatiza aspectos existenciais e aborda as facetas do sofrimento de um orgulho que gradativamente vai “morrendo”.

Sobre a banda:

A Dead Jungle Sledge é um Power Trio que surgiu no final de 2016 na cidade de São Joaquim- SC e tem como referências bandas como Alice in Chains, Black Sabbath, Black Label Society, Deftones, Down, Pantera e Sepultura. Em 2020, o grupo difundiu seu primeiro disco, “Unmask”, contendo oito faixas.

Formação Atual:

Gabriel Marca (Vocal/Guitarra).

Lucas Gomes (Vocal/Baixo).

Vinícius Pagnussat (Bateria).

https://youtu.be/jnB8N_e7xu4

Plataformas Virtuais:

Facebook

Instagram

Spotify

https://youtu.be/jnB8N_e7xu4YouTube

