Hungria trouxe o melhor do Hip Hop em show fantástico na Serra Catarinense

Os fãs de “hip hop”, “rap”, “trap” e R&B curtiram de perto o Show do Hungria, no Lages Garden Shopping, no 19 de fevereiro de2022 – O rapper Hungria é conhecido do grande público por compor e cantar músicas com letras de crítica social, histórias reais ou que tocam em algum momento em pontos da vida de muitos brasileiros e fez um dos shows mais fantásticos do ano na Serra Catarinense. Sem dúvida um grande espetáculo, uma apresentação para lá de animada, concentrando um grande público e mostrando a genial capacidade dos organizadores neste tipo de evento.

Hungria é o nome artístico de Gustavo da Hungria Neves, um cantor, compositor e “rapper” brasileiro. Suas músicas possuem como tema principal a vida no subúrbio, sendo que já teve como temas principais, anteriormente, a ostentação a carros e o luxo. O artista já lançou álbum no formato mixtape, coletânea, EP, álbum ao vivo e álbuns de estúdio. Um dos álbuns foi como participante do grupo Son d’Play, tendo feito parte até o ano de 2013. Após, iniciou carreira solo.

As primeiras composições de Hungria foram aos 14 anos, tendo iniciado a sua carreira com a música intitulada “Hoje tem Encontro”. Com ela, ganhou visibilidade na internet, tendo mais de duzentos mil downloads.

Em continuidade, o cantor conseguiu a marca de mais de cinco milhões de downloads com o hit “Trinca os Graves”, sendo que sua principal música de início de carreira, a “Bens Materiais”, que atingiu marca superior a seis milhões de downloads.

Os organizadores do evento ainda trarão mais novidades em shows nacionais para a Serra Catarinense – Aguardem!