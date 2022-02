Rússia e Ucrânia iniciam negociações enquanto combates prosseguem

Delegações da Rússia e da Ucrânia iniciaram nesta segunda-feira (28) as primeiras negociações desde o início da invasão, há cinco dias, pelas tropas de Moscou, que prosseguem com a ofensiva apesar do pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por um cessar-fogo “imediato”.

“Rússia e Ucrânia estão mantendo as primeiras conversações”, afirmou a agência de notícias bielorrussa Belta sobre as negociações, que acontecem na região de Gomel, em Belarus, perto da fronteira com a Ucrânia, e que coincidem com o aumento da resistência de Kiev ao avanço das tropas de Moscou.

A invasão russa provocou uma série de sanções dos países ocidentais e seus aliados, que incluem bloqueios ao acesso do sistema financeiro, assim como o fechamento do espaço aéreo para os aviões russos.

Muitos países ofereceram armas à Ucrânia, mas insistiram que não se envolveriam militarmente no conflito.

A Ucrânia exige um cessar-fogo “imediato” e a retirada das tropas russas de seu território. O presidente Zelensky pediu aos soldados de Moscou que “abaixem as armas” e “salvem suas vidas”, em uma mensagem em russo publicada nas redes sociais.

Com informações CNN