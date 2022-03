Maior usina nuclear da Europa pega fogo na Ucrânia após bombardeios russos

Um incêndio atinge a usina nuclear de Zaporizhzhiam, na Ucrânia, após uma série de bombardeios do exército russo. O complexo é o maior da Europa e tem seis reatores ativos.

De acordo com o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, se o reator for exposto, a explosão pode ter um impacto dez vezes maior que Chernobyl.

O prefeito de Energodar, Dmytro Orlov, na Ucrânia, afirmou na noite desta quinta-feira (03), por meio do Telegram, que usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa e vizinha ao local comandado por ele, foi atingida por um incêndio.

“Como resultado do contínuo bombardeio inimigo de prédios e unidades da maior usina nuclear da Europa, a usina nuclear de Zaporizhzhia está pegando fogo”, disse Orlov em seu canal Telegram, citando o que chamou de ameaça à segurança mundial.

O porta-voz da usina, Andriy Tuz, disse à televisão ucraniana que os projéteis estavam caindo diretamente na usina de Zaporizhzhia e incendiaram um dos seis reatores da instalação. Esse reator está em reforma e não está operando, mas há combustível nuclear dentro, disse ele, de acordo com a agência Associated Press.

“Os bombeiros não podem chegar perto do fogo porque estão sendo alvejados”, disse Tuz.

Um funcionário do governo disse à Associated Press que níveis elevados de radiação foram detectados perto do local da usina, que fornece cerca de 25% da geração de energia da Ucrânia. O funcionário falou sob condição de anonimato porque a informação ainda não foi divulgada publicamente.

Com informações Istoé