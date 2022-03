Vamos exigir que a Rússia compense tudo o que destruiu na invasão, diz Zelensky

As linhas de defesa da Ucrânia estão resistindo ao ataque russo, disse o presidente Volodymyr Zelensky em seu último vídeo, publicado no Facebook nesta quinta-feira (3), acrescentando que não houve trégua no bombardeio de Moscou à Ucrânia desde a meia-noite, no horário local.

“Não temos nada a perder além de nossa própria liberdade”, disse Zelensky, acrescentando que a Ucrânia está recebendo suprimentos diários de armas de seus aliados internacionais.https://d-27781826152775066037.ampproject.net/2202230359001/frame.html

Ele disse que faz dois anos desde que a Ucrânia registrou seu primeiro caso de Covid-19: “Faz uma semana que outro vírus atacou”, disse ele sobre a invasão da Rússia.

Zelensky disse que a mudança de tática da Rússia e o bombardeio de civis nas cidades provaram que a Ucrânia foi bem-sucedida em resistir ao plano inicial de Moscou de reivindicar uma vitória rápida por meio de um ataque terrestre.

Fonte: CNN Brasil