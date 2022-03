Petrobrás anuncia aumento no preço da gasolina, diesel e gás de cozinha

A Petrobrás anunciou hoje (10), reajustes nos preços da gasolina, diesel e GLP, o gás de cozinha.

O repasse para o consumidor final,

afetando diretamente os preços das

bombas e do botijão de gás, ainda não está

definido.

O preço médio da gasolina passará de R$

3,25 para R$ 3,86 o litro, um aumento de

18.77%. Para o diesel, o valor irá de R$ 3,61

a R$4,51, alta de 24,9%.

O barril de petróleo no mercado internacional ultrapassou a marca de US$ 130 (R$ 656, na cotação de hoje) nos últimos dias, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Quando a companhia anunciou o último aumento, em 11 de janeiro, o produto era cotado a cerca de US$ 83 (R$ 419).

O gás de cozinha passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16%. A última alteração no preço do insumo havia ocorrido em outubro do ano passado, há 152 dias.

Em nota, a Petrobras diz que os valores “refletem parte da elevação dos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente a demanda mundial por energia”.

“Após serem observados preços em patamares consistentemente elevados, tornou-se necessário que a Petrobras promova ajustes nos seus preços de venda às distribuidoras para que o mercado brasileiro continue sendo suprido, sem riscos de desabastecimento”, comunicou.

