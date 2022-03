PMSC em luto: Policial morre após confronto com traficantes em Florianópolis

A PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) foi acionada no início da noite desta sexta-feira (11) para uma ocorrência no Norte da Ilha de SC, entre os bairros Ingleses e Rio Vermelho, onde entrou em confronto com homens armados. Ao menos um policial foi morto.

Guarnições da polícia foram acionadas por volta das 19h para uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas. Os policiais ingressaram em uma residência localizada na rua Vicentina Custódia dos Santos, conhecida como Rua dos Baianos.

Um policial militar identificado como Luiz Fernando, que integra o Policiamento Tático junto ao 21º BPM (Batalhão da Polícia Militar) e é cabo, acabou ferido com um tiro de fuzil na cabeça, por um homem que estava armado dentro de uma residência.

O PM, que é natural de Florianópolis e morador do bairro Ponta das Canas, ainda foi conduzido até a UPA Norte (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu.

Até o fechamento da matéria não havia confirmação sobre prisões. A Polícia Militar segue fazendo buscas na região a partir de um veículo de cor preta e modelo sedan.

O homem apontado como responsável por ter efetuado o disparo que atingiu o PM tem 27 anos, é natural Telêmaco Borba (PR) e, segundo registro policial, estava em liberdade provisória.

Polícia Militar emite nota em suas redes sociais com pesar ao falecimento de Policial do 21º BPM

É com imenso pesar que a PMSC informa o falecimento do Soldado Luiz Fernando de Oliveira, 35 anos, do 21º Batalhão de Polícia Militar, Florianópolis. O militar faleceu em serviço na tarde desta sexta-feira, 11, em atendimento de ocorrência policial.

A denúncia informava um suspeito armado com um fuzil em uma residência no bairro Ingleses, Norte da Ilha. A guarnição policial militar foi realizar a averiguação da denúncia, e ao adentrar em um terreno de uma casa para encontrá-lo, os militares foram surpreendidos com uma “rajada” de fuzil, atingindo assim, o policial que estava em serviço.

O autor dos disparos fugiu em seguida, logo após troca de tiro com a Polícia Militar. As buscas iniciaram imediatamente.

O Militar ingressou na Corporação no ano de 2013. Em seus nove anos de serviço Policial Militar, o soldado PM Luiz Fernando, deixa um legado por ter sido um profissional dedicado, sempre compromissado com a ordem pública e segurança da sociedade catarinense.

Neste momento de tristeza e vazio, o comandante-geral da PMSC, coronel Marcelo Pontes, em nome de toda Corporação, se solidariza com toda a tropa, amigos e familiares.

“Jamais sejam por nós esquecidos”.

Canção da Polícia Militar de Santa Catarina