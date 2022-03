Sicredi Altos da Serra RS/SC convida para Assembleia digital 2022 

O evento vai acontecer de forma 100% online e os associados poderão acompanhar os assuntos em pauta de qualquer lugar que estiverem

A cooperativa Sicredi Altos da Serra RS/SC realiza hoje (15), a assembleia digital para apresentação dos resultados obtidos em 2021, bem como prestação de contas e discussão sobre o planejamento de ações e projetos previstos para este ano. O evento acontecerá em formato digital, a partir das 19h30.

Os associados poderão participar da assembleia se inscrevendo através do endereço eletrônico www.sicredi.com.br/assembleias. Após acessar o link, é necessário clicar no botão “Acessar Assembleia”, que está disponível no canto superior direito. Por fim, o associado deverá fazer login na plataforma usando o número do seu CPF e digitando a senha que criou. Caso o associado tenha esquecido a sua senha, ele poderá clicar em “Esqueci Minha Senha” e seguir o processo para cadastrá-la novamente.

O evento é a oportunidade que os associados têm de fazer parte das decisões da cooperativa. Todos os associados estão convidados e tem direito de votar nas pautas que serão apresentadas na Assembleia 2022.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br)