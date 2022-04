Colheita do pinhão inicia nesta sexta-feira 1º de abril em Santa Catarina

Por lei, no dia 1º de abril venda, colheita e transporte do pinhão são liberadas em Santa Catarina. A partir desta sexta-feira (01), as propriedades serranas começam a ficar mais movimentadas com a colheita.

O pinhão faz parte da renda de várias famílias agricultoras da região, que aguardam a abertura para iniciar a colheita e comercialização de várias maneiras, principalmente com barracas montadas à beira das rodovias locais.

Para colher, os produtores enfrentam subidas nos pinheiros com mais de 15 metros de altura. A atividade é perigosa e exige prática e segurança. Geralmente é uma tradição passada de geração para geração.

Boa colheita a todos!