Homem morre após carro capotar e cair no rio Carahá em Lages

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (03), na Avenida Belisario Ramos, em Lages.

O veículo, um Peugeot 307 WS, cor preto, com placas de Erechim/RS, estava vindo sentido terminal urbano em direção ao Auto Vidros Duque, a poucos metros da sinaleira do antigo moinho Irmãos Letti, quando saiu da pista e capotou, com as rodas para cima e com parte do veículo dentro do Rio Carahá.

No banco do carona, estava um homem de 38 anos, que conseguiu sair do veículo consciente. Dentro do carro, um homem de 42, condutor do veículo, foi encontrado preso às ferragens com ausência dos sinais vitais.

Assim que a vítima foi retirada do veículo, o SAMU atestou a morte do homem.

O IGP foi acionado.

Fonte: 5° BBM