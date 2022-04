AMAP emite nota ações da fiscalização do Ministério do Trabalho

Diante dos acontecimentos recentes e das ações da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego na região a AMAP vem se pronunciar para informar que:

Todos os anos a AMAP instrui seus associados através de textos informativos, vídeos no Instagram e no Facebook gravados por membros da diretoria e inclusive no PROGRAMA A VOZ DO PRODUTOR sobre como deve ser feita a contratação de mão de obra de forma correta respeitando a legislação vigente no país.

No ano de 2020, em parceria com o SENAR e a ABPM a AMAP chegou a promover cursos para ensinar aos produtores não apenas a forma de contratação correta, mas também as normas de segurança do trabalho que deveriam ser seguidas.

A AMAP também participa junto com a comunidade e as forças de segurança contribuindo para reduzir os problemas sociais da nossa região, como no projeto safra cidadã que auxilia na checagem dos antecedentes criminais para que o associado possa fazer uma contratação segura.

A AMAP além da preocupação com a produção de maçãs e pêras dentro de todos os quesitos de segurança alimentar também prima pela sustentabilidade ambiental, econômica e principalmente social.

A cultura da maçã é o sustentáculo socioeconômico da Região de São Joaquim e continuaremos instruindo nossos associados a atuarem respeitando os princípios que a AMAP defende, bem como as leis que regem este país.

Contudo, nem a AMAP nem a comunidade produtora de maçã pode ser responsabilizada por alguns produtores que, mesmo diante de todas essas informações que lhes são prestadas todos os anos, escolhem trabalhar à margem da Lei, impondo tais condições para os colaboradores que contratam.

Dito isto, a AMAP também se manifesta de forma firme em relação aos agenciadores, que convencem trabalhadores de outros estados a saírem de suas casas e de sua terra em busca de uma condição melhor de vida vendendo a promessa de que ficarão ricos em Santa Catarina colhendo maçãs, prometendo-lhes remunerações fantasiosas e inexistentes.

Estes trabalhadores chegam aqui com a esperança no coração de uma vida melhor e encontram uma situação totalmente diversa daquela que lhes fora prometida, frustrando-se. Esta ilusão criada para atraí-los até aqui concorre para o resultado catastrófico que vemos de pessoas sem emprego dormindo nas ruas ao relento encarando o frio de São Joaquim ou tendo que aceitar trabalhar em locais cujas condições os coloca em condição abaixo da dignidade humana.

Por fim, a AMAP vem mais uma vez frisar que a cultura da maçã é o que sustenta a nossa região, gera empregos e riquezas, permitindo que muitas famílias sejam sustentadas ainda que de forma indireta pela maçã. E, diante disto, e da importância de se respeitar a dignidade de todos que trabalham na cadeia produtiva, a fim de que a produção de maçãs seja sempre socioeconomicamente viável, irá sempre defender os princípios morais e a aplicação das Leis que defendem a dignidade de todos e permitem a existência de uma sociedade melhor e mais justa.

AMAP – Associação dos Produtores de Maçã de Pera de Santa Catarina