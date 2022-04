Avião de SC desaparecido emite sinal e reacende esperança por sobreviventes

A identificação do sinal reacendeu as esperanças da família, de que a tripulação esteja bem.

As equipes de buscas pelo avião catarinense que desapareceu, no Sul da Argentina, na última quarta-feira (6), localizaram o sinal do sistema baliza ELT, emitido pela aeronave, na noite desta quinta-feira (7). As informações são dos familiares do advogado Mario Pinho, um dos três ocupantes. O empresário Toninho Ramos e o médico Gian Carlo Nercolini, também estavam no voo.

Uma das possibilidades é de que a tempestade que atingiu a região tenha impedido que a frequência fosse localizada antes. Outra probabilidade levantada, é de que o equipamento baliza ELT tenha sido acionado manualmente, o que reacendeu a esperança de familiares por sobreviventes.

O baliza ELT é um equipamento de emergência capaz de transmitir sinais, que pode ser ativado automaticamente por impacto ou manualmente por sobreviventes. A identificação do sinal reacendeu as esperanças da família, de que a tripulação esteja bem.

A equipe de resgate descartou que a aeronave tenha caído na água. Segundo informações de familiares, o avião teria caído eu um local alagado, mas que não está à deriva, uma região que poder ser de lama. Familiares acreditam que pela condição do local, a aeronave poderia estar enguiçada, o que impediu que os ocupantes saíssem para buscar por socorro.

Familiares do empresário Toninho Ramos e do advogado Mario Pinho para a Argentina estão na Argentina acompanhando as buscas de perto. Os trabalhos foram suspensos nesta noite de quinta-feira (7), devido às condições climáticas, estaria nevando no local, e devem ser retomadas nesta sexta-feira (8).

