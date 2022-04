Guns N’ Roses confirma show em Floripa em setembro

A turnê do Guns N’ Roses Are F’ N’ Back! vai pousar em Floripa no dia 18 de setembro de 2022. Em 2014 a banda fez um show histórico na Ilha.

A Mercury Concerts acaba de confirmar 13 shows da banda mais “perigosa” do planeta na América do Sul, oito deles no Brasil. E desta vez Axl Rose, Slash e Duff McKagan devem inovar o set list, já que acaba de sair o EP “Hard Skool”. A venda dos ingressos deve começar em breve, de acordo com a Mercury Concerts.

Será a 10ª vez que a banda virá ao Brasil, a última foi no São Paulo Trip, em 2017, com ingressos esgotados. A nova turnê começará por Recife (04/09), seguirá para Goiânia (11/09), Belo Horizonte (13/09), Ribeirão Preto (16/09), Floripa (18/09), Curitiba (21/09), São Paulo (24/09) e finalizará em Porto Alegre (26/09).

De lá, a banda prosseguirá para Buenos Aires (30/09), Montevideo (02/10), Santiago (05/10), Lima (08/10) e Bogotá (11/10). A banda também está confirmada para se apresentar no Rock in Rio 2022.