Três pessoas morreram em grave acidente na BR-282 em Lages

O acidente aconteceu no início da manhã deste domingo (10), próximo ao Grêmio da PM no bairro Boqueirão. Colisão frontal entre um Celta e um Fiesta. O condutor do Celta, um homem de aproximadamente 55 anos, foi encontrado com politraumatismo e preso às ferragens, sem vida.

No Fiesta, a condutora do veículo de 36 anos e um homem de 34 anos foram encontrados presos às ferragens, com politraumatismo e sem vida. Um outro homem, que estava no veículo Fiesta, foi encontrado caminhando no local. A vítima recebeu atendimento pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao hospital.

Um terceiro veículo que estava no local se envolveu em um acidente com uma moto, os dois condutores não se feriram.

Com informações Radio Clube